Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок

Джерело - Чемпіон.

18 жовтня, у Броварах розпочався Континетальний кубок, а точніше 2-й етап почесного єврокубку.

Востаннє Україіна бачила хокей такого рівня в 2013 році, коли на дамошньому льоду ХК Донбас став володарем трофею.

Крім господарів льоду - Донбасу в турнірі приймають участь: латвійський Мого, румунська Корона та сербська Црвена Звезда.

У першій грі, яка передувала урочистому відкриттю, Мого переміг Корону з рахунком 5:3. Перші два періоди пройшли за явної переваги латишів, і як наслідок на другу перерву команди пішли за рахунку 3:0. Але, це ледь не зіграло злий жарт з підопічними Ігорса Смірновса. Розслабленність на старті третього поріоду хокеїстів латвійського клубу дозволила дуже швидко румунам скоротити рахунок до мінімуму, але на більше номінальних господарів не вистачило - 5:3.

Після першого матчу відбулась прес-конференція з організаторами турніру, у якій крім директора турніру Ігора Немечека (до слова, одного з найавторитетніших людей у міжнародній федерації - ред.) та виконавчого директора УХЛ Олексія Браги взяв участь генеральний директор ХК Донбас Федір Ільєнко.

Пан Немечек відзначив, що організація турніру відбувається на найвищому рівні та подякував українській стороні за теплий прийом та високий рівень організації.

"Добре, коли в Україні є такі люди, які зацікавлені в проведенні змагань такого рівня. Скажу чесно, Континентальний кубок - це хороша мотивація для всіх учасників. Команда, яка виграє цей турнір, буде грати в листопаді, в третьому раунді", - зауважив словацький функціонер.

Голова оргкомітету Олексій Брага подякував усім небайдужим до українського хокею та додав: "У цілому, задоволений менеджментом, який на високому рівні проводив підготовку до даного турніру. Тому труднощів ніяких не виникло. Для уболівальників підготовлено безліч різних активностей та сюрпризів."

Головною ж родзинкою першого ігрового дня стала яскрава церемонія відкриття турніру та гімн України від юної Анастасії Євдоченко. Ну а символічне вкидання шайби перед матчем Донбас - Црвена Звезда зробив дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

"Відчуття позитивні, для мене це дійсно почесно. Дуже класно, що у нас в країні проходять великі змагання. Це популяризує як хокей, так і весь наш спорт. І чим більше буде проходити таких змагань, тим більше будуть знати нашу країну, як успішну спортивну. Це для нас вкрай важливо", - сказав борець.

Що стосується самого матчу, то український клуб знищив гостей із Сербії - 7:0 чим порадував вщент заповнену льодову арену. Дубль на рахунку Коренчука, а голкіпер Донбасу Богдан Дьяченко записав на свій рахунок перший шатаут на турнірі.

Як уже було зазначено вище, крім безпосередньо хокею, для уболівальникам організатори підготували багато різноматних розвах. Найбільший інтерес викликав народний аматорский хор "Співоче Полісся" Бучанськоі ОТГ, який розважав українським співом протягом усього ігрвого дня. Також усі бажаючі можуть помірятись силами в настольному хокеї.

Також на трибунах льодової арени Термінал було помічено чимало відомих людей. Крім Жана Беленюка - це екс-чемпіон світу з боксу Сергій Дзиндзирук, відома телеведуча Олександра Лобода, донька легендарного Олега Блохіна - Іриша.

Сьогодні турнір продовжиться матчами Мого - Црвена Звезда та Донбас - Корона.

Фото: ХК Донбас

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