Цей виїзд - один із найважчих в історії проекту Трендец. Спочатку все було прекрасно - життя з футболістами, посвята в команду, гра в мафію, ночівля у капітана, але після поразки Агробізнесу від Прикарпаття трапився повний Трендець!

Дмитро Поворознюк приїхав на матч, після якого звільнили Остапа Маркевича. Син легендарного тренера Мирона Маркевича працював в іспанському Вільяреалі і тепер показував хороші результати в Агробізнесі з Волочиська, який грає в першій лізі України. Але в один момент все змінилося.

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