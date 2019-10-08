Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці

Асистент Андрія Шевченка в збірній України Олександр Шовковський допомагає гравцям національної у тренажерці і прикладом, і порадою. Зокрема, майстер-клас від нього отримують як голкіпер Юрій Паньків, так і колега Олександра за амплуа Андреа Малдера.

Нагадаємо, збірна України в рамках відбору до Євро-2020 у жовтні зіграє проти Литви у Харкові на ОСК Металіст (11 жовтня, початок о 21.45) та Португалії у Києві, на НСК Олімпійський (14 жовтня, початок о 21.45).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua