Облом Динамо, чудо Шахтаря, подвиг Олександрії і майбутнє Шеви - ТаТоТаке

Українські клуби зіграли дуже неоднозначні матчі в другому турі єврокубків. Ведучі шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський шукають позитив в негативі і навпаки.

Таймінг випуску

02:06 - Чому Динамо так невпевнено виглядало проти аутсайдера

05:01 - Родрігес ніяк не вписується в структуру гри Динамо

09:15 - 5-й підряд сухий матч Динамо — не привід для оптимізму

11:40 - Нічия Олександрії: подвиг чи закономірність

15:16 - Як Шахтарю вдалося виграти нічийний матч

19:49 - Два моменти, які не сподобались в грі Шахтаря

21:10 - Малиновський поки не може знайти собі місце в Аталанті

22:03 - Тепер Шахтар має виходити з групи

23:15 - Шевченко не кине збірну до Євро-2020

24:25 - Лєднєв цілком може опинитись в Європі

26:18 - Загадкові стосунки між Динамо, Дніпром-1 і Супрягою

27:06 - Топ-меломани серед українських футболістів

28:56 - Найбільш незвичні професії, якими ми займались

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