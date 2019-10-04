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Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Сьогодні 11:44 629
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
Вчора 23:50 1481
Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:50 939
Лугано - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 21:32 16112
Олександрія - Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 19:30 7169
Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 13:17 1727
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
02.10.2019 21:40 1698
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
02.10.2019 20:14 2850
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
01.10.2019 23:52 2393
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
01.10.2019 22:53 2343
Навколо спорту
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Гол Соломона, на 96 хвилині, приніс перемогу Шахтарю над Аталантою
Гол Соломона, на 96 хвилині, приніс перемогу Шахтарю над Аталантою Андрій Твердохліб
01.10.2019 21:54 3352
Реал забив у ворота Брюгге, але, здається там було поза грою
Реал забив у ворота Брюгге, але, здається там було поза грою Андрій Твердохліб
01.10.2019 21:23 581
Аталанта відкрила рахунок у матчі з Шахтарем
Аталанта відкрила рахунок у матчі з Шахтарем Андрій Твердохліб
01.10.2019 20:28 1134
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем Андрій Твердохліб
01.10.2019 18:44 926
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті Valeriy Ruchka
01.10.2019 15:52 2688
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Облом Динамо, чудо Шахтаря, подвиг Олександрії і майбутнє Шеви - ТаТоТаке

Сьогодні 13:07 Valeriy Ruchka 190 0
Облом Динамо, чудо Шахтаря, подвиг Олександрії і майбутнє Шеви - ТаТоТаке

Українські клуби зіграли дуже неоднозначні матчі в другому турі єврокубків. Ведучі шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський шукають позитив в негативі і навпаки.

Таймінг випуску

02:06 - Чому Динамо так невпевнено виглядало проти аутсайдера

05:01 - Родрігес ніяк не вписується в структуру гри Динамо

09:15 - 5-й підряд сухий матч Динамо — не привід для оптимізму

11:40 - Нічия Олександрії: подвиг чи закономірність

15:16 - Як Шахтарю вдалося виграти нічийний матч

19:49 - Два моменти, які не сподобались в грі Шахтаря

21:10 - Малиновський поки не може знайти собі місце в Аталанті

22:03 - Тепер Шахтар має виходити з групи

23:15 - Шевченко не кине збірну до Євро-2020

24:25 - Лєднєв цілком може опинитись в Європі

26:18 - Загадкові стосунки між Динамо, Дніпром-1 і Супрягою

27:06 - Топ-меломани серед українських футболістів

28:56 - Найбільш незвичні професії, якими ми займались

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