Облом Динамо, чудо Шахтаря, подвиг Олександрії і майбутнє Шеви - ТаТоТаке

Українські клуби зіграли дуже неоднозначні матчі в другому турі єврокубків. Ведучі шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський шукають позитив в негативі і навпаки.
Таймінг випуску
02:06 - Чому Динамо так невпевнено виглядало проти аутсайдера
05:01 - Родрігес ніяк не вписується в структуру гри Динамо
09:15 - 5-й підряд сухий матч Динамо — не привід для оптимізму
11:40 - Нічия Олександрії: подвиг чи закономірність
15:16 - Як Шахтарю вдалося виграти нічийний матч
19:49 - Два моменти, які не сподобались в грі Шахтаря
21:10 - Малиновський поки не може знайти собі місце в Аталанті
22:03 - Тепер Шахтар має виходити з групи
23:15 - Шевченко не кине збірну до Євро-2020
24:25 - Лєднєв цілком може опинитись в Європі
26:18 - Загадкові стосунки між Динамо, Дніпром-1 і Супрягою
27:06 - Топ-меломани серед українських футболістів
28:56 - Найбільш незвичні професії, якими ми займались
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