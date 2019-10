Американський боксер Річард Торрес був госпіталізований після чвертьфінального бою із боксером-професіоналом Баходіром Джалоловим у ваговій категорії понад 91 кілограм на чемпіонаті світу, який відбувався в Росії.

На це відреагував президент WBC Хосе Сулейман, справедливо зауваживши, що після цього турніру, на якому Джалолов зустрічався з любителями і молодими хлопцями, Баходір відправиться битися по професіоналах.

Тобто, за великим рахунком, на цьому чемпіонаті він просто отримав для себе спаринг-партнерів під час тренувального табору.

Brutal and criminal to allow a professional boxer Jalolov from Russia with 6-0 as a pro to fight outclassed, outweighed and far smaller USA 20 year old amateur Torrez AIBA world championship in Russia. Jalolov is scheduled for his 7th pro fight in 11 days in USA pic.twitter.com/kP8Pwa3PZ9