Джерело - Чемпіон.

Фанати нідерландського клубу Рода не задоволені станом справ в команді, яка покинула еліту після сезону 2017/2018, а зараз знаходиться на 16-му місці в другому дивізіоні.

Саме тому нового власника клубу, мексиканця Маурісіо Гарсію, уболівальники не пустили на робоче місце.

Фанати команди зустріли чоловіка біля офісу клубу і виштовхали його на вулицю. Вони не задоволені тим, наскільки пасивно функціонер управляє колективом, не роблячи трансферів, які повинні допомогти клубу повернутися до Ередивізії.

Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA — ZO-NWS (@ZO_NWS) 27 September 2019

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