Епічний сейв лідера збірної україни у грі проти МЮ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6 туру АПЛ гол Андрія Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед.

Проте Ярмоленко яскраво провів матч проти манкуніанців не лише в нападі. На 78-й хвилині гри українець врятував молотобіців від голу у власні ворота, кинувшись у підкаті під удар суперника, по порожніх воротах.

Нагадаємо, уболівальники Вест Гема визвали хавбека збірної України найкращим гравцем матчу, а АПЛ назвала 7 номера King of the match.

У матчі 7 туру АПЛ, який відбудеться сьогодні, 28 вересня, Вест Гем у гостях зіграє з Борнмутом. Початок гри о 17:00.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua