Уболівальників Спартака закрили в клітці під час матчу Кубка Росії

На матчі 1/16 фіналу Кубка Росії уболівальників московського Спартака замкнули на ключ в залізній клітці.

Судячи із записів у соціальних мережах, спартаківських фанатів через три хвіртки загнали в сектор, обгороджений залізною сіткою, і потім стюарди замкнули всі входи на трибуну на ключ.

Болельщиков Спартака запирают в клетку и на ключ.



А при пожаре они улетят штоле?



Зоопарк 21 века. pic.twitter.com/OGXaEsXTyc — Голый Патриот (@GolyDovolen) 26 September 2019

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