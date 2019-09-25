Нагороджені найкращий наставник і найкращий гравець в АПЛ

Наставника Ліверпуля Юргена Клоппа в четвертий раз у його тренерській кар'єрі нагородили призом найкращого менеджера англійської Прем'єр-ліги за підсумками серпня.

Напевно, заслужено, адже мерсисайдці демонструють відмінний результат на старті нового чемпіонату – тільки Ліверпуль не втратив жодного очка в перших 4-х матчах АПЛ. Крім того, "червоні" змогли продовжити свою переможну серію в чемпіонаті до 13-ти поєдинків! А це, між іншим, вже тягне на новий клубний рекорд.

Розклад і результати матчів англійської Прем'єр Ліги https://football24.ua/angliya_tag50820/ на Футбол 24.

У стартових 4-х матчах АПЛ Ліверпуль забив 12 голів, при цьому пропустив всього 3 рази. Примітно, що майже у всіх поєдинках ворота "червоних" впевнено захищав Адріан. Цей іспанець непогано замінив травмованого Аліссона. Підсумок: в серпні Ліверпуль переміг Арсенал (3:1), Норвіч (4:1), Саутгемптон (2:1) і Бернлі (3:0).

Цікаво, що в голосуванні за серпень Юрген Клопп зміг обійти таких футбольних наставників, як: Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Рой Ходжсон (Крістал Пелас) і Брендан Роджерс (Лестер).

Не виключено, що переможна хода мерсисайдців в АПЛ продовжиться і в поєдинку з ФК "Ньюкасл". В даний момент "сороки" йдуть на 14-му місці в турнірній таблиці, набравши 4 очки.

Ну а кращим гравцем серпня в АПЛ став форвард Норвіча Теэму Пуккі. Треба зазначити, що Пуккі став третім фіном, який отримав цю нагороду. У листопаді 1999 р. приз дістався Самі Хююпя, який тоді захищав кольори Ліверпуля. В березні 2004-го року його отримав форвард Челсі Мікаель Форселль.

Тут теж все цілком заслужено: ще на старті сезону Теэму Пуккі продемонстрував високу результативність. Він почав кар'єру в АПЛ з 5 голів і 1 асиста в 4-х серпневих поєдинках за "Норвіч". У вересні форвард додав до цього 2 влучних удари у 2 матчах за збірну Фінляндії. Футболіст дуже задоволен і вважає цю нагороду великою честю, відзначаючи, що не очікував отримати приз. Також Теэму Пуккі дякує за це своїм одноклубникам і тренеру, сподіваючись, що і далі буде корисним команді. У перегонах за звання кращого гравця серпня Пуккі обійшов таких футболістів, як: Серхіо Агуеро, Ешлі Барнс, Кевін де Брюйне, Роберто Фірміно і Рахім Стерлінг.

Цікаво, що фанати теж відзначили Теэму Пуккі як найкращого гравця першого місяця в англійській Прем'єр-лізі. У цьому голосуванні фанатів фінський форвард Пуккі обійшов Ешлі Барнса, Рахіма Стерлінга і Кевіна де Брюйне, Мейсона Маунта і Тайрона Мингса.

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