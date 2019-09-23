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Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед

Сьогодні 06:49 Андрій Твердохліб 1806 0
Молотобійці впевнено перемогли Вест Гем у 6 турі АПЛ
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Андрій Ярмоленко забив переможний гол у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі Англійської Прем'єр-ліги. Українець відзначився на 44-й хвилині гри.

Справжньою окрасою матчу став феноменальний удір зі штрафного захисника молотобійців Аарона Крессвела на 84-й хвилині.

Нагадаємо, Ярмоленко став найкращим гравцем матчу проти МЮ за версією Whoscored, а офыцыйний сайт Прем'єр-ліги назвав гравця збірної України Королем матчу.

 

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