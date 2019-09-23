Мій профіль
Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед в 6 турі АПЛ
Вчора 17:50 3390
Рейтинг WTA: Костюк піднялася одразу на 33 сходинки, Ястремська встановила черговий рекорд
Сьогодні 09:10 10070
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 07:46 31182
Козлова - Ріск: онлайн-трансляція 1 кола в Ухані
Сьогодні 05:55 638
Мотор програв Віве Кельце у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 22:49 459
Золотий дубль Феррарі та провал Мерседеса. Огляд Гран-прі Сингапуру
Вчора 20:47 432
Костюк поступилася росіянці в фіналі турніру ITF
Вчора 20:08 447
Динамо у феєричному матчі розгромило Ворсклу в 8 турі УПЛ
Вчора 18:56 1196
Ярмоленко став найкращим гравцем матчу проти Манчестер Юнайтед
Вчора 18:06 2514
Ярмоленко забив у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ
Вчора 16:50 7852 1
Навколо спорту
Блоги
Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019
Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019 Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:25 125
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:49 1808
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:09 1159
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
Вчора 20:17 819
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 873
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:55 Футбол Моурінью: Манчестер Юнайтед виглядає ще гірше, ніж при мені 141
09:33 Футбол Михайличенко назвав втрати Динамо 589
09:23 Хокей. УХЛ Донбас - Динамо: відео онлайн-трансляція 86
09:22 Теніс Козлова вилетіла із турніру у Китаї 237
09:10 Теніс Рейтинг WTA: Костюк піднялася одразу на 33 сходинки, Ястремська встановила черговий рекорд 10070
09:00 Футбол Бесєдін: Нас мало коли-небудь прорвати 863
08:45 Футбол Чеснаков: Плакати ми не будемо 244
08:41 Хокей Кременчук – Крижані Вовки 11:1. Огляд матчу 226
08:28 Футбол Уболівальники Вест Гема визнали Ярмоленка найкращим у матчі проти МЮ 661
08:25 Блог Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019 125
08:10 Футбол Михайличенко вказав причину розгрому над Ворсклою 887 1
07:46 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 31182
06:49 Блог Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед 1808
06:29 Футбол Севілья - Реал Мадрид 0:1. Огляд матчу 350
06:09 Блог Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді 1159
05:55 Пряма трансляція Козлова - Ріск: онлайн-трансляція 1 кола в Ухані 638
22 Вересня 2019
23:59 Футбол Гол Неймара допоміг ПСЖ перемогти Ліон у 6 турі Ліги 1 594 1
23:53 Футбол Реал на виїзді здолав Севілью у 5 турі Ла-Ліги 247
23:43 Футбол Дубль Яремчука допоміг Генту зіграти внічию на виїзді 596
23:39 Футбол Лаціо переміг Парму у 4 турі Серії А 222
23:16 Футбол Інгулець здолав Миколаїв у неймовірному матчі у 10 турі Першої ліги 401
23:01 Футбол Колос - Олександрія 1:1. Огляд матчу 183
22:49 Гандбол Мотор програв Віве Кельце у 2 турі Ліги чемпіонів 459
22:40 Хокей. УХЛ Дніпро з труднощами переміг Білий Барс у регулярному чемпіонаті 205
22:23 Хокей Визначився останній суперник Донбасу у Континентальному кубку 275

Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді

Сьогодні 06:09 Андрій Твердохліб 1159 0
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Вест Гема Андрій Ярмоленко, Джек Вілшер і Лукаш Фабіанський стали героями шоу Дві правди, одна брехня на YouTube каналі молотобійців.

Кожен з футболістів задає партнерам по три питання про себе - два твердження є правдими, а одне брехнею. 

Три твердження Ярмоленка звучали так: маю двох дітей, перший українець у складі Вест Гема, їздив за кермом без водійського посвідчення. Вілшер і Фабіанський відповіли, що Ярмоленко не перший українець у складі молотобійців, що виявилося правдою. Нагадаємо, Ребров грав за лондонців у сезоні 2004/05.

З приводу дітей дуже дотепно пожартував Вілшер.

"Добре, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе", - сказав футболіст Вест Гема.

Нагадаємо, напередодні Ярмоленко забив переможний гол у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()