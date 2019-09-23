Джерело - Чемпіон.

Футболісти Вест Гема Андрій Ярмоленко, Джек Вілшер і Лукаш Фабіанський стали героями шоу Дві правди, одна брехня на YouTube каналі молотобійців.

Кожен з футболістів задає партнерам по три питання про себе - два твердження є правдими, а одне брехнею.

Три твердження Ярмоленка звучали так: маю двох дітей, перший українець у складі Вест Гема, їздив за кермом без водійського посвідчення. Вілшер і Фабіанський відповіли, що Ярмоленко не перший українець у складі молотобійців, що виявилося правдою. Нагадаємо, Ребров грав за лондонців у сезоні 2004/05.

З приводу дітей дуже дотепно пожартував Вілшер.

"Добре, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе", - сказав футболіст Вест Гема.

Нагадаємо, напередодні Ярмоленко забив переможний гол у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ.

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