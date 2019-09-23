Джерело - Чемпіон.
Футболісти Вест Гема Андрій Ярмоленко, Джек Вілшер і Лукаш Фабіанський стали героями шоу Дві правди, одна брехня на YouTube каналі молотобійців.
Кожен з футболістів задає партнерам по три питання про себе - два твердження є правдими, а одне брехнею.
Три твердження Ярмоленка звучали так: маю двох дітей, перший українець у складі Вест Гема, їздив за кермом без водійського посвідчення. Вілшер і Фабіанський відповіли, що Ярмоленко не перший українець у складі молотобійців, що виявилося правдою. Нагадаємо, Ребров грав за лондонців у сезоні 2004/05.
З приводу дітей дуже дотепно пожартував Вілшер.
"Добре, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе", - сказав футболіст Вест Гема.
Нагадаємо, напередодні Ярмоленко забив переможний гол у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ.
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