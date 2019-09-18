Фанати Боруссії влаштували крутий перформанс на матчі проти Барселони

Джерело - Чемпіон.
Вболівальники дортмундської Боруссії під час матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони влаштували крутий перформанс на трибунах.
Вони пофарбували фанатську трибуну в чорно-жовті кольори, зобразивши логотип клубу BVB.
#Borussia #Dortmund confetti choreo ahead of kick-off vs. #Barcelona this evening #bvbfcb #bvb pic.twitter.com/UeR9aruLkv— Matt Ford (@matt_4d) 17 September 2019
Матч завершився внічию з рахунком 0:0.
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