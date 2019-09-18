Фанати Боруссії влаштували крутий перформанс на матчі проти Барселони

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники дортмундської Боруссії під час матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони влаштували крутий перформанс на трибунах.

Вони пофарбували фанатську трибуну в чорно-жовті кольори, зобразивши логотип клубу BVB.

Матч завершився внічию з рахунком 0:0.

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