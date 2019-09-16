Джерело - Чемпіон.

Чому Євген Коноплянка повернувся в Україну, що думає Віктор Скрипник про бойову поразку від Шахтаря, чому Карпати звільнили чергового тренера, що сталося з Динамо, коли вони почнуть вигравати та про що говорили футболісти після чергової поразки в чемпіонаті та інше - дивись у повному випуску програми Профутбол за 15 вересня 2019 року.

00:00:48 - Динамо - Десна - 1:2. Відео-огляд матчу, коментарі гравців і тренерів

00:25:24 - Більш, ніж незамінний: яка роль Тараса Степаненка в збірній України

00:32:49 - Скрипник про три голи для Шахтаря: Це була поразка, за яку не соромно

00:35:11 - чому Євген Коноплянка повернувся в Україну: ексклюзивне інтерв’ю

00:43:33 - 21-й за 8 років: Карпати знову звільнили головного тренера

00:49:05 - Карпати - Ворскла - 2:1. Відео-огляд матчу

00:53:02 - змінив клуб за станом здоров'я: як Мазяр став тренером ФК Львів

01:02:55 - Чемпіонат України: підсумки 7 туру та анонс наступних матчів

01:04:45 - як Чорноморець став "середняком" Першої ліги

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