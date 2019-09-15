Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський емоційно відреагував на свою перемогу в матчі Кубку Девіса Україна - Угорщина.
"Усім серцем за Україну", - написав тенісист у своєму Instagram.
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Матч Україна - Угорщина було призупинено через темряву під час вірішального п'ятого матчу Марченко - Балаж за рахунку 6:4, 5:5 на користь угорця.
Нанадаємо, Сергій Стаховський встановив особистий рекорд в матчах Кубку Девіса.
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