Джерело - Instagram.

Колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін підтримав чотирикласника Прохора Ільїних із Сосновоборська.

Хлопчині, який носить хвостик як у форварда Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовича, забороняли відвідувати школу.

"Дорогий Прохор! Я Юрій Сьомін, тренер Локомотива. Вибач дорослих людей - вони не праві. Виростай у нового Златана Ібрагімовича, і ми на тебе чекаємо в Локомотиві. Удачі тобі, все буде добре", - сказав Сьомін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Семин (@seminup) 13 Сен 2019 в 3:47 PDT

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