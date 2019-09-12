Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки

Сьогодні, 12 вересня, святкує 25-річчя наша тенісна прима Еліна Світоліна.

Еліна – найстабільніша представниця світового туру впродовж останніх двох з половиною років. Вона не випадає з топ-10, а нещодавно, після першого в кар’єрі виходу в півфінал US Open вдруге в кар’єрі піднялася на третій щабель світового рейтингу.

Світоліна виграла 13 турнірів WTA, торік стала першою українкою в історії, яка перемогла на Підсумковому чемпіонаті. Однак її найзаповітніша мрія наразі залишається нереалізованою. Еліна якось сказала, що між перемогою на турнірі Grand Slam і званням першої ракетки світу обрала би звитягу на "Шлемі". Цьогоріч вона підібралася до мети ще ближче: зіграла відразу в двох півфіналах – на Wimbledon і US Open.

Еліна активно ділиться особистими фото на своїй сторінці в Instagram.

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