Джерело - Чемпіон.
Футболіст збірної України Олександр Зінченко назвав головні якості, які дозволили вирвати нічию у товариському матчі з командою Нігерії
Про це Зінченко, який збив один із голів у ворота нігерійців, написав у Instagram.
"Дух. Віра. Характер", - написав Зінченко.
View this post on Instagram
Збірна України поступалася у товариській зустрічі у Дніпрі Нігерії 0:2 після першого тайму, проте наприкінці гри зуміла вирвати нічию 2:2.
Загалом, Зінченко зіграв у 5-ти матчах збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 та забив 1 м'яч.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua