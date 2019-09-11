Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко назвав головні якості, які дозволили вирвати нічию у товариському матчі з командою Нігерії

Про це Зінченко, який збив один із голів у ворота нігерійців, написав у Instagram.

"Дух. Віра. Характер", - написав Зінченко.

View this post on Instagram Дух. Віра. Характер. @ffukraine 💙💛 A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on Sep 10, 2019 at 3:13pm PDT

Збірна України поступалася у товариській зустрічі у Дніпрі Нігерії 0:2 після першого тайму, проте наприкінці гри зуміла вирвати нічию 2:2.

Загалом, Зінченко зіграв у 5-ти матчах збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 та забив 1 м'яч.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua