Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників

Джерело - Чемпіон.

Під час прес-конференції перед стартом на турнірі WTA Premier у Чженчжоу один з журналістів повідомив Еліні Світоліній, що в Китаї їй дали прізвисько "маленька пекінська капуста". Українку це порівняння дуже потішило.

"Що ж, це дуже несподівано, я б сказала. Не знаю. Це, ймовірно, щось дуже приємне, так що спасибі. У мене багато уболівальників в Китаї і в цілому в Азії, тому я отримую безліч маленьких подарунків і знаків уваги. Я за це вдячна і за прізвиська теж", - сказала Світоліна.

Світоліна в статусі другої сіяної пропускала перший раунд. У другому колі в Чженчжоу третя ракетка світу зустрінеться з №39 світового рейтингу Юлією Путінцевою з Казахстану.

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