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Фантастична Дуда: Tesla ефектно презентувала футзалістку збірної України

Сьогодні 12:08 Valeriy Ruchka 267 0
Фантастична Дуда: Tesla ефектно презентувала футзалістку збірної України

Джерело - Чемпіон.

Екс-футзалістка полтавського ПЗМС Юлія Дударчук в статусі вільного агента приєдналася до тренувального процесу харківського клубу Tesla  і вже готуються до передсезонних тренувальних зборів.

Новий клуб гравчині ефектним роликом представив форварда збірної України.

Юлія Дударчук з 2010 по 2019 рік виступала за полтавський ПЗМС (раніше – Ніка). З 2014 року виступає за національну збірну України з футзалу.

Дударчук є срібною призеркою чемпіонату світу серед студенток (2018) та срібною призеркою чемпіонату Європи серед студенток (2019)

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