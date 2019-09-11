Джерело - Чемпіон.

Екс-футзалістка полтавського ПЗМС Юлія Дударчук в статусі вільного агента приєдналася до тренувального процесу харківського клубу Tesla і вже готуються до передсезонних тренувальних зборів.

Новий клуб гравчині ефектним роликом представив форварда збірної України.

Юлія Дударчук з 2010 по 2019 рік виступала за полтавський ПЗМС (раніше – Ніка). З 2014 року виступає за національну збірну України з футзалу.

Дударчук є срібною призеркою чемпіонату світу серед студенток (2018) та срібною призеркою чемпіонату Європи серед студенток (2019)

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