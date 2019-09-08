Про гру збірної України та конфлікт у Динамо - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Збірна України впевнено розібралась з аутсайдером групи відбору на Євро-2020, але Сергій Болотніков і Михайло Співаковський знайшли, що покритикувати.
Таймінг випуску:
02:20 - Збірна Україна нарешті класно зіграла проти автобуса
03:36 - Шевченко здивував складом
07:40 - Розбираємо голи - геній Марлоса, контрпресинг і пушка Малиновського
12:27 - Ярмоленко провалив гру. Краще б в старті вийшов Циганков
15:43 - Гра захисту і Яремчука — теж розчарували
18:29 - Респект Шеві за підтримку наших військовополонених
19:35 - Розклади в нашій групі — Україні залишилось взяти 3 очки
20:34 - Кого ми хочемо побачити в матчі з Нігерією
22:18 - Матчі збірної, за які нам соромно
24:42 - Тайсон vs Шахтар: хто правий
26:28 - Забиваємось на кількість очок Коноплянки в цьому сезоні УПЛ
27:30 - Чим Кадар краще Попова
29:13 - Що саме сталося в роздягальні Динамо після матчу з Зорею
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