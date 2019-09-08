Про гру збірної України та конфлікт у Динамо - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Збірна України впевнено розібралась з аутсайдером групи відбору на Євро-2020, але Сергій Болотніков і Михайло Співаковський знайшли, що покритикувати.

Таймінг випуску:

02:20 - Збірна Україна нарешті класно зіграла проти автобуса

03:36 - Шевченко здивував складом

07:40 - Розбираємо голи - геній Марлоса, контрпресинг і пушка Малиновського

12:27 - Ярмоленко провалив гру. Краще б в старті вийшов Циганков

15:43 - Гра захисту і Яремчука — теж розчарували

18:29 - Респект Шеві за підтримку наших військовополонених

19:35 - Розклади в нашій групі — Україні залишилось взяти 3 очки

20:34 - Кого ми хочемо побачити в матчі з Нігерією

22:18 - Матчі збірної, за які нам соромно

24:42 - Тайсон vs Шахтар: хто правий

26:28 - Забиваємось на кількість очок Коноплянки в цьому сезоні УПЛ

27:30 - Чим Кадар краще Попова

29:13 - Що саме сталося в роздягальні Динамо після матчу з Зорею

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