Мій профіль
Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020
Вчора 20:49 1901
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
Сьогодні 09:13 1007
Нурмагомедов задушив Пуар'є у 3 раунді
Вчора 23:50 1559
Литва - Україна 0:3. Огляд матчу
Вчора 22:15 1386
Литва - Україна 0:3. Як це було
Вчора 20:48 5912
Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021
06.09.2019 20:26 2203
Велика добірка осінніх марафонів Європи
06.09.2019 12:44 507 1
Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open
06.09.2019 03:30 2767
Стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі
05.09.2019 08:10 7500
Помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд
03.09.2019 21:41 2363
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:24 Футбол Марлос став одним з найбільш вікових гольових дебютантів у історії збірної України 88
16:06 Футзал Україна розгромила Нідерланди на чемпіонаті Європи у Латвії 214
15:49 Футбол Нападник Аталанти: У Лізі чемпіонів дісталася несподівано легка група 212
15:48 Блог Про гру збірної України та конфлікт у Динамо - ТаТоТаке 355
15:29 Футбол Ярмоленко: Я скучив за українськими уболівальниками 111
15:11 Бокс Джошуа вказав причину поразки від Руїса 531
14:55 Футбол Ротань довикликав Кожушка у збірну України 840
14:34 Футбол Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною 418
14:16 Теніс Надаль - Медведєв: онлайн-трансляція фіналу US Open 440
14:15 Футбол Гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка 1381
13:56 Футбол Динамо - Кристал: онлайн-трансляція контрольного матчу 522
13:54 Футбол Данілу очікує важкий матч проти України 792
13:39 Футбол П’яного гравця Челсі жорстоко побили у нічному клубі 763
13:30 Блог Литва - Україна: після матчу 479
13:22 Футбол Іспанія - Фарерські острови: онлайн-трансляція матчу Євро 2020 219
13:16 Футбол Санчес Флорес повернувся у Вотфорд 158
12:57 Футбол Венгер відмовився повертатися у Арсенал 363
12:44 Футбол Ван Дейк узгодив новий контракт із Ліверпулем 184
12:28 Бокс Вайлдер вказав на переможця реваншу Руїс-Джошуа 367
12:12 Футбол Реал планує придбати лідера Аякса 268
11:53 Футбол Сілва: Португалія хоче посісти перше місце у групі 455
11:32 Єдиноборства Українська спортсменка тріумфувала на турнірі у Японії 303
11:16 Футбол Тренер Литви назвав фаворита групи 1001
11:04 Блог Зінченко присвятив гол своїй мамі 347
10:55 ММА Мак-Грегор може отримати реванш із Хабібом 226

Про гру збірної України та конфлікт у Динамо - ТаТоТаке

Сьогодні 15:48 Valeriy Ruchka 355 0
Про гру збірної України та конфлікт у Динамо - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Збірна України впевнено розібралась з аутсайдером групи відбору на Євро-2020, але Сергій Болотніков і Михайло Співаковський знайшли, що покритикувати.

Таймінг випуску:

02:20 - Збірна Україна нарешті класно зіграла проти автобуса

03:36 - Шевченко здивував складом

07:40 - Розбираємо голи - геній Марлоса, контрпресинг і пушка Малиновського

12:27 - Ярмоленко провалив гру. Краще б в старті вийшов Циганков

15:43 - Гра захисту і Яремчука — теж розчарували

18:29 - Респект Шеві за підтримку наших військовополонених

19:35 - Розклади в нашій групі — Україні залишилось взяти 3 очки

20:34 - Кого ми хочемо побачити в матчі з Нігерією

22:18 - Матчі збірної, за які нам соромно

24:42 - Тайсон vs Шахтар: хто правий

26:28 - Забиваємось на кількість очок Коноплянки в цьому сезоні УПЛ

27:30 - Чим Кадар краще Попова

29:13 - Що саме сталося в роздягальні Динамо після матчу з Зорею

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()