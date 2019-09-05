Легко не буде. Огляд найкращих ударів майбутнього суперника Усика

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (16-0, 12 КО) дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня боєм проти Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

Майбутній суперник українця - топовий в минулому кікбоксер, який був чемпіоном Glory 9, а також чемпіоном світу з тайського боксу.

Найкращі удари Спонга в кікбоксингу та ММА:

Останній бій Спонга - проти Джейсона Мінді (14-2-1, 8 КО):

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