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Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція 1/2 фіналу US Open. LIVE
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Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
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Легко не буде. Огляд найкращих ударів майбутнього суперника Усика

Сьогодні 14:07 Valeriy Ruchka 439 0
Легко не буде. Огляд найкращих ударів майбутнього суперника Усика

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (16-0, 12 КО) дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня боєм проти Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

Майбутній суперник українця - топовий в минулому кікбоксер, який був чемпіоном Glory 9, а також чемпіоном світу з тайського боксу.

Найкращі удари Спонга в кікбоксингу та ММА:

Останній бій Спонга - проти Джейсона Мінді (14-2-1, 8 КО):

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