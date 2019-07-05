Під час дуелі поглядів між казахстанським боксером Мадіяром Ашкєєвим (12-0, 6 КО) і українцем Ігорем Фаніяном (16-20-3, 8 КО) стався незвичайний епізод.

Український боксер вирішив відволіктися від погляду суперника, для того, щоб зробити селфі. Казаха дії Фаніяна не надто зацікавили, і він не підтримав ідею зробити спільне фото.

Відео моменту в мережі опублікував інший казахстанський боксер Бобірджан Моміне.

Бій в першій середній вазі Ашкєєв - Фаніян відбудеться 6 липня в Алмати. Центральною подією вечора стане титульний поєдинок в цій же ваговій категорії між Канатом Ісламом (25-0, 20 КО) і Хуліо Де Хесусом (27-1, 24 КО), які посперечаються за вакантний пояс WBO Intercontinental.

Нагадаємо, Фаніян є одним з керівників промоутерської компанії Sparta Boxing Promotion, а також займається тренерською діяльністю. Одним із його учнів став Олександр Шовковський.

Джерело - Чемпіон.

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