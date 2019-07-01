Камерунець настільки сильний, що ніхто навіть не витримує його дотиків

Топовий камерунський важкоатлет і володар найсильнішого удару в історії єдиноборств Френсіс Нган опублікував в Instagram відео, на якому легким лоу-кіком збив іншого бійця з ніг.

Варто відзначити, що удар був нанесений через подушку і по нозі іншого професійного бійця.

Нагадаємо, Нган веде серію з трьох перемог над топовими суперниками, яких він нокаутував у самому початку першого раунду. Останньою жертвою потужного камерунця став Джуніор Дос Сантос.

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Джерело - Чемпіон.

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