Дерліс не забив два за турнір

Півзахисник збірної Парагваю і київського Динамо Дерліс Гонсалес став одним з невдах чвертьфінального протистояння проти Бразилії на Копа Америка.

У серії післяматчевих пенальті за рівного рахунку 25-річний футболіст пробив повз ворота, після чого Жезус вивів Бразилію у півфінал.

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Раніше на турнірі Гонсалес не забив пенальті в основний час матчу проти Аргентини.

Нагадаємо, зараз Дерліс захищає кольори Сантоса на правах оренди.

Джерело - Чемпіон.

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