Півзахисник збірної Парагваю і київського Динамо Дерліс Гонсалес став одним з невдах чвертьфінального протистояння проти Бразилії на Копа Америка.
У серії післяматчевих пенальті за рівного рахунку 25-річний футболіст пробив повз ворота, після чого Жезус вивів Бразилію у півфінал.
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Раніше на турнірі Гонсалес не забив пенальті в основний час матчу проти Аргентини.
Нагадаємо, зараз Дерліс захищає кольори Сантоса на правах оренди.
Джерело - Чемпіон.
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