Скільки забив бразилець не повідомляється

Баскетболіст із Філадельфії Джиммі Батлер забив пенальті нападнику ПСЖ і збірної Бразилії Неймару.

Спортсмени провели серію пенальті на маленьких воротах, і бразилець не зміг зробити сейв.

Jimmy scored on Neymar 😂



(via jimmybutler/IG) pic.twitter.com/yhPK0mNh58 — Bleacher Report (@BleacherReport) 25 June 2019

Нагадаємо, ПСЖ оголосив фантастичну ціну за Неймара.

Також, Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.

Джерело - Чемпіон.

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