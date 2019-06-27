Баскетболіст із Філадельфії Джиммі Батлер забив пенальті нападнику ПСЖ і збірної Бразилії Неймару.
Спортсмени провели серію пенальті на маленьких воротах, і бразилець не зміг зробити сейв.
Jimmy scored on Neymar 😂— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 June 2019
(via jimmybutler/IG) pic.twitter.com/yhPK0mNh58
Нагадаємо, ПСЖ оголосив фантастичну ціну за Неймара.
Також, Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.
Джерело - Чемпіон.
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