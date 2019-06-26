Рівно 20 років тому, 26 червня 1999 року Віталій Кличко став першим в історії України чемпіоном світу в професійному боксі.

Українець проводив свій 25-й бій у кар'єрі і програв перший раунд поєдинку на London Arena за титул WBO в суперважкій вазі проти Гербі Гайда. Але в другій трихвилинці Кличко спершу відправив суперника в нокдаун, а потім і нокаутував його, щоб завоювати пояс.

Після цього в кар'єрі Віталія Кличка було два вдалих захисти поясу WBO, поразка від Кріса Берда через травму плеча, кривавий бій з Ленноксом Льюїсом, завоювання поясу WBC, завершення кар'єри, її відновлення, повернення чемпіонського титулу і входження до Міжнародної зали боксерської слави.

Нагадаємо, Кличків нагородили медалями Mr. Olympia.

Джерело - Чемпіон.

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