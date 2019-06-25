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Сіренко - Бахтов: огляд бою
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Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке

Сьогодні 17:20 Максим Буйдин 280 0
Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке

До вашої уваги новий випуск програми ТаТоТаке за 25 червня 2019 року.

У цьому ролику постійні ведучі Сергій Болотніков та Михайло Співаковський відповіли на запитання глядачів та обговорили найактуальніші події, які відбувалися в українському футболі останнім часом.

Нагадаємо, що про свинство федерації згадувалося у попередньому випуску.

Раніше проблему Беккера обговорили у Бомбардирі.

Джерело - Чемпіон.

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