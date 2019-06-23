Бог, який просто хотів бути людиною. Зінедіну Зідану - 47

Ми підготували 10 фактів про Зінедіна Зідана

Зінедін Зідан народився 23-го червня 1972 го року в Марселі. Майбутня легенда світового футболу був наймолодшим в сім'ї з Алжиру, в якій росло 5 хлопчиків.

У 17-річному віці Зінедін дебютує в складі клубу Кан у вищому французькому дивізіоні. Потім був Бордо, а в 1996-му році Зідан перейшов в Ювентус, з яким він став дворазовим чемпіоном Італії, виграв Міжконтинентальний кубок, Суперкубок Італії і Суперкубок УЄФА.

Думаю, всі знають історію про те, як у 2001-му році в Монако Флорентіно Перес передав Зідану серветку з питанням "Чи хотіли б Ви грати за Реал Мадрид ? І отримав назад ту ж серветку з відповіддю" Так ". Всі також знають , що Зідан чемпіон Іспанії, володар Міжконтинентального кубка, Суперкубка Іспанії, Суперкубка УЄФА, а також володар Ліги Чемпіонів у складі "вершкових".

Сьогодні, в День Народження видатного футболіста ми підготували 10 фактів про Зінедіна Зідана

1. В інтернет-опитуванні на сайті УЄФА у 2004-му році Зідан був названий найвидатнішим футболістом за останні 50 років.

2. Після феноменального виступу Зідана на переможному для французів чемпіонаті світу 1998 року головний тренер збірної Італії Чезаре Мальдіні сказав наступне: "Я б віддав 5 гравців своєї команди в обмін на Зізу".

3. 15-го травня 2002 року був забитий, один з найкращих голів в історії Ліги Чемпіонів. Неймовірним ударом з нібито "слабкою" ноги Зідан встромив м'яч в сітку воріт Байєра, тим самим вирішивши результат поєдинку на користь королівського клубу.

4. Через запальний характер на початковому етапі кар'єри тренери молодіжних збірних Франції U-19 і U-21 не хотіли розглядати кандидатуру Зідана в якості потенційного гравця.

5. У 24 роки Зідан почав ... лисіти. Але до проблеми здебільшого чоловічого населення світу Зідан поставився з гумором: "Моїй дружині подобається ця зачіска, тому я не вважаю це проблемою", - сказав тоді Зізу.

6. Складно повірити, але Зідан оформив всього один хет-трик за всю свою кар'єру. Це сталося в останньому сезоні Зізу за Реал, в матчі проти Севільї (4:2). Зінедіна тоді було 33 роки.

7. У 1995-му році у чвертьфіналі Кубка УЄФА проти Бетіса Зідан забив гол з сорока метрів. Сам Зінедін вважає цей гол одним з кращих у своїй кар'єрі.

8. Зідан отримав 14 вилучень за всю свою кар'єру, включаючи 2 червоні за національну команду.

9. За 5 сезонів в мадридському Реалі Зідан забив 37 голів у Ла-Лізі. Ще 12 в Кубку Короля і в Єврокубках

10. У 34 роки Зінедін завершив свою велику кар'єру. Останньою грою на професійному рівні для Зізу став матч проти Італії у фіналі ЧС-2006.

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