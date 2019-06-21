Марка Педрасу відразу видалили з поля, він не зміг стримати сліз

15 червня відбувся перший фінальний матч плей-оф Сегунди за путівку в Ла Лігу. Депортіво переграв вдома Мальорку з рахунком 2:0. Володаря путівки буде визначено 23 червня у другому матчі.

На 40-й хвилині стався неприємний епізод. У боротьбі за м'яч півзахисник гостей Марк Педраса врізався бутсою в обличчя хавбеку господарів Алексу Бергантіньйосу. Педраса був видалений з поля. Стадіон футболіст покидав у сльозах.

Бергантіньйоса відразу ж доставили в одну з клінік Ла-Коруньї.

Раніше повідомлялося, що Роббен може завершити кар'єру через травму.

Джерело - Чемпіон.

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