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Зінченко у Манчестер Сіті до 2024 року
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Європейські ігри: розклад трансляцій змагань
Вчора 23:00 1240
МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду
Вчора 21:55 509
Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка
Вчора 21:25 1394
Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса
Вчора 19:11 1222
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
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Вчора 10:38 1348
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19.06.2019 16:11 982
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Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
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Іспанський гравець завдав суперникові серйозну травму і розплакався

15 червня відбувся перший фінальний матч плей-оф Сегунди за путівку в Ла Лігу. Депортіво переграв вдома Мальорку з рахунком 2:0. Володаря путівки буде визначено 23 червня у другому матчі.

На 40-й хвилині стався неприємний епізод. У боротьбі за м'яч півзахисник гостей Марк Педраса врізався бутсою в обличчя хавбеку господарів Алексу Бергантіньйосу. Педраса був видалений з поля. Стадіон футболіст покидав у сльозах.

Бергантіньйоса відразу ж доставили в одну з клінік Ла-Коруньї.

Раніше повідомлялося, що Роббен може завершити кар'єру через травму.

Джерело - Чемпіон.

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