15 червня відбувся перший фінальний матч плей-оф Сегунди за путівку в Ла Лігу. Депортіво переграв вдома Мальорку з рахунком 2:0. Володаря путівки буде визначено 23 червня у другому матчі.
На 40-й хвилині стався неприємний епізод. У боротьбі за м'яч півзахисник гостей Марк Педраса врізався бутсою в обличчя хавбеку господарів Алексу Бергантіньйосу. Педраса був видалений з поля. Стадіон футболіст покидав у сльозах.
Бергантіньйоса відразу ж доставили в одну з клінік Ла-Коруньї.
Раніше повідомлялося, що Роббен може завершити кар'єру через травму.
Джерело - Чемпіон.
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