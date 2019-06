Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився відео, на якому він займається серфінгом на хвилях Дніпра в Києві:

Finally found some water to ride waves without @thecannonbriggs spoiling my fun. Guess he “Let me go Champ” #xpark #agility #keeplearning #coordination pic.twitter.com/bDZkckCiUK