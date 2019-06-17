Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився відео, на якому він займається серфінгом на хвилях Дніпра в Києві:
"Нарешті знайшов воду, щоб кататися на хвилях без Шеннона Бріггса, що псує веселощі", - написав екс-чемпіон.
Finally found some water to ride waves without @thecannonbriggs spoiling my fun. Guess he “Let me go Champ” #xpark #agility #keeplearning #coordination pic.twitter.com/bDZkckCiUK— Klitschko (@Klitschko) 17 июня 2019 г.
Нагадаємо, Бріггс довгий час дошкуляв Кличка, випрошуючи в нього поєдинок.
Раніше Ф'юрі у своєму стилі проїхався по Володимиру.
Джерело - Чемпіон.
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