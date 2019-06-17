Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився відео, на якому він займається серфінгом на хвилях Дніпра в Києві:

"Нарешті знайшов воду, щоб кататися на хвилях без Шеннона Бріггса, що псує веселощі", - написав екс-чемпіон.

Нагадаємо, Бріггс довгий час дошкуляв Кличка, випрошуючи в нього поєдинок.

Раніше Ф'юрі у своєму стилі проїхався по Володимиру.

Джерело - Чемпіон.

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