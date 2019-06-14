14 червня 1987 у Москві Динамо Київ у неймовірно драматичному матчі виграло Кубок СРСР.

У фіналі зустрілися клуби вищої ліги чемпіонату СРСР - Динамо (Київ) і Динамо (Мінськ). Матч судив арбітр з Москви Валерій Бутенко. Київські динамівці, здолавши своїх мінських одноклубників по пенальті (основний і додатковий час завершилися внічию - 3: 3), ввосьме стали володарями Кубка СРСР.

Джерело - Чемпіон.

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