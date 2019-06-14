Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі близький до призначення на пост у Ювентусі.
Про це повідомляє головний інсайдер європейського футболу Джанлука Ді Марціо.
Клуби досягли принципової домовленості про перехід 60-річного фахівця, зараз сторони узгоджують останні деталі угоди.
Повідомляється, що Ювентус заплатить за тренера компенсацію, яка буде включати фіксовану суму і бонуси за досягнення певних цілей. Змінить Саррі в лондонському клубі Френк Лемпард, який у минулому сезоні працював з Дербі Каунті.
Очікується, що 14 червня Саррі офіційно покине Челсі, після чого зможе підписати з Ювентусом контракт, розрахований на три роки.
Раніше повідомлялося, що Челсі не хоче відпускати Саррі в Ювентус без компенсації.
Нагадаємо, що на пост головного тренера лондонців також претендує Рафа Бенітес.
Джерело - Джанлука Ді Марціо.
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