Лідер національної команди в захваті від гри своїх молодих співвітчизників

Лідер національної збірної України Євген Коноплянка привітав гравців молодіжки з історичним виходом у фінал чемпіонату світу U-20.

"Я вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість усієї України", - написав Коно в твіттері.

I congratulate you on historical achievement 🔝👏🔥Pride of the nation, pride of all Ukraine💪⚽️ #U20WC 🏆 pic.twitter.com/PXjj5hXIRi — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 12 июня 2019 г.

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Нагадаємо, збірна України в фіналі чемпіонату світу U-20 зіграє проти однолітків з Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, як відреагували на вихід у фінал молодіжки футболістки збірної України.

Джерело - Чемпіон.

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