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Ви гордість України - Коноплянка привітав збірну України U-20

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Лідер національної команди в захваті від гри своїх молодих співвітчизників
Ви гордість України - Коноплянка привітав збірну України U-20

Лідер національної збірної України Євген Коноплянка привітав гравців молодіжки з історичним виходом у фінал чемпіонату світу U-20.

"Я вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість усієї України", - написав Коно в твіттері.

  Батька футболіста збірної України вбили терористи ДНР

Нагадаємо, збірна України в фіналі чемпіонату світу U-20 зіграє проти однолітків з Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, як відреагували на вихід у фінал молодіжки футболістки збірної України.

Джерело - Чемпіон.

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#Коноплянка, #збірна, #Україна, #чемпіонат світу
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