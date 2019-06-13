Чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (16-0, 12 КО) дав велике інтерв'ю під час того, як йому оновлювали татуювання на правому плечі та додавали до неї нові елементи.

Цікаво, що понад рік тому, у квітні 2018 року, Усик заявив, що його тату - це дурниці молодості і краще б їх не було:

"Дурниці в голові були, коли був молодим. На даний момент, якщо б у мене були б такі думки як зараз, але не було б жодної татуювання на моєму тілі. Вивести - дорожче, ніж набити. Я знаю, як це робити і це дуже боляче", - сказав Усик.

Але українець вирішив не виводити тату, а додати новий елемент. Під час поєдинку з Тоні Белью в Усика ще не був виведений щит навколо герба України з хрестом на середньому зубці, а також був відсутній елемент із сонцем, яке пробивається крізь хмари.

Раніше повідомлялося, що Усик не хоче боксувати з Повєткіним через політику.

Нагадаємо, що Усик втратив пояси WBA, WBO, WBC.

Джерело - Чемпіон.

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