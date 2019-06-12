Мій профіль
Каштру очолив Шахтар
Сьогодні 15:26 746
Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020
Сьогодні 20:39 789
УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 20:22 183
Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах
Сьогодні 19:48 163
Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова
Сьогодні 16:45 926
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 13:23 2455
Батька фіналіста чемпіонату світу вбили терористи ДНР
Сьогодні 12:47 11996
Збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу
Вчора 20:24 5295 1
Україна - Італія 1:0. Як це було
Вчора 20:20 6153
Фонсека очолив Рому
Вчора 11:42 1685
Навколо спорту
Блоги
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка Максим Буйдин
Сьогодні 18:38 393
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:02 461
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
Сьогодні 16:30 771
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк Максим Буйдин
Сьогодні 15:37 635 2
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно Максим Буйдин
Сьогодні 14:51 1836 1
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку Максим Буйдин
Сьогодні 14:23 911 1
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012 Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1113
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією Valeriy Ruchka
Вчора 23:10 1735
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії Valeriy Ruchka
Вчора 20:02 995
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців Максим Буйдин
Вчора 18:19 1026
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:11 ММА Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів 11
20:55 Футбол Джулай і Босянок коментуватимуть фінальний матч ЧС-2019 U-20 між Україною та Кореєю 193
20:39 Гандбол Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020 789
20:22 Футбол УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20 183
20:07 Волейбол Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України 1035
19:48 Теніс Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах 163
19:39 Футбол Національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five відбудеться в Києві 138
19:27 Футбол Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті найближчим часом 452
19:11 Футбол VAR з'явиться в УПЛ з весни 2020 року - Грімм 214
18:51 Футбол Екс-тренера Саутгемптона звинуватили в педофелії 242
18:38 Блог УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка 393
18:31 Велоспорт Фрум пропустить Tour de France-2019 147
18:11 Футбол Реал офіційно представив нового футболіста 356
18:02 Блог Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга 461
17:51 Футбол Реал зацікавився гравцем Наполі 338
17:31 Футбол Каштру: Після пропозиції Шахтаря, я захотів тренувати цей клуб 337
17:11 Біатлон Допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів 674
16:51 Футбол Календар першого кола УПЛ 2019/20 476
16:47 Футбол Російський коментатор привітав українську молодіжку та написав похвальний відгук про збірну Шевченка 885
16:45 Футбол Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова 925
16:31 Футбол Південна Корея дуже хороша команда - Бондар 337
16:30 Блог Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 771
16:11 Баскетбол Син Коломойського підписав контракт з БК Дніпро 487
15:58 Футбол Олімпік залишиться в УПЛ - журналіст 416
15:37 Блог Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк 635 2

Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга

Сьогодні 18:02 Андрій Твердохліб 461 0
Збірна України здобула дві перемоги поспіль у кваліфікації до Євро-2020 над командами Сербії і Люксембурга, та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи В
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга

Головний редактор Чемпіона намагається розібратися в феномені команди Шевченка.

1. Мікроклімат

Андрію Шевченку вдалося створити фантастичну атмосферу в збірній, про що свідчать безліч відео з табору команди та інтерв'ю з гравцями. Подейкують, що коуч у неформальній обстановці спілкується з гравцями на ти.

2. Величезний авторитет Шевченка 

Один з найголовніших, якщо не найголовніший, пунктів. Безперечно, авторитет Шевченка у роздягальні та поза нею - колосальний. Для молодих футболістів Шева - кумир, а більш вікові гравці встигли пограти з керманичем пліч-о-пліч.

3. Довіра головного тренера до футболістів

Шевченко продовжує довіряти молодим футболістам, які з'явилися при ньому, чим останні віддячують керманичу своєю грою.

4. Тренерський штаб досконально вивчає суперників

У грі проти Сербії збірна України продемонструвала усі слабкі сторони балканців і сповна скористалися цим. Головна заслуга в цьому саме тренерського штабу.

5. Зінченко готовий бути лідером синьо-жовтих

З першого матчу на чолі збірної Шевченко беззаперечно довіряє футболісту Манчестер Сіті, використовуючи його на позиції центрального півзахисника. Гра Зінченка з кожним матчем стає більш солідною і зрілою, а в матчах проти Сербії і Люксембурга 22-річний хавбек був справжнм вожаком збірної

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Україна, #Шевченко, #збірна, #Євро-2020, #Зінченко
Коментарі ()