Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга

Головний редактор Чемпіона намагається розібратися в феномені команди Шевченка.
1. Мікроклімат
Андрію Шевченку вдалося створити фантастичну атмосферу в збірній, про що свідчать безліч відео з табору команди та інтерв'ю з гравцями. Подейкують, що коуч у неформальній обстановці спілкується з гравцями на ти.
2. Величезний авторитет Шевченка
Один з найголовніших, якщо не найголовніший, пунктів. Безперечно, авторитет Шевченка у роздягальні та поза нею - колосальний. Для молодих футболістів Шева - кумир, а більш вікові гравці встигли пограти з керманичем пліч-о-пліч.
3. Довіра головного тренера до футболістів
Шевченко продовжує довіряти молодим футболістам, які з'явилися при ньому, чим останні віддячують керманичу своєю грою.
4. Тренерський штаб досконально вивчає суперників
У грі проти Сербії збірна України продемонструвала усі слабкі сторони балканців і сповна скористалися цим. Головна заслуга в цьому саме тренерського штабу.
5. Зінченко готовий бути лідером синьо-жовтих
З першого матчу на чолі збірної Шевченко беззаперечно довіряє футболісту Манчестер Сіті, використовуючи його на позиції центрального півзахисника. Гра Зінченка з кожним матчем стає більш солідною і зрілою, а в матчах проти Сербії і Люксембурга 22-річний хавбек був справжнм вожаком збірної
Джерело - Чемпіон.
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