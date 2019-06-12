Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга

Збірна України здобула дві перемоги поспіль у кваліфікації до Євро-2020 над командами Сербії і Люксембурга, та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи В

Головний редактор Чемпіона намагається розібратися в феномені команди Шевченка.

1. Мікроклімат

Андрію Шевченку вдалося створити фантастичну атмосферу в збірній, про що свідчать безліч відео з табору команди та інтерв'ю з гравцями. Подейкують, що коуч у неформальній обстановці спілкується з гравцями на ти.

2. Величезний авторитет Шевченка

Один з найголовніших, якщо не найголовніший, пунктів. Безперечно, авторитет Шевченка у роздягальні та поза нею - колосальний. Для молодих футболістів Шева - кумир, а більш вікові гравці встигли пограти з керманичем пліч-о-пліч.

3. Довіра головного тренера до футболістів

Шевченко продовжує довіряти молодим футболістам, які з'явилися при ньому, чим останні віддячують керманичу своєю грою.

4. Тренерський штаб досконально вивчає суперників

У грі проти Сербії збірна України продемонструвала усі слабкі сторони балканців і сповна скористалися цим. Головна заслуга в цьому саме тренерського штабу.

5. Зінченко готовий бути лідером синьо-жовтих

З першого матчу на чолі збірної Шевченко беззаперечно довіряє футболісту Манчестер Сіті, використовуючи його на позиції центрального півзахисника. Гра Зінченка з кожним матчем стає більш солідною і зрілою, а в матчах проти Сербії і Люксембурга 22-річний хавбек був справжнм вожаком збірної

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua