Нещодавно головний тренер Шахтаря покинув клуб та приєднався до італійської Роми.
З цього приводу висловився відомий український борець Жан Беленюк.
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Праздник для всех болельщиков Динамо Киев! Паулу Фонсека покинул Шахтер и стал тренером Ромы! Ну теперь Динамо точно чемпион! @favoritsport_official предлагает красиво проводить Паулу и отпраздновать заочное чемпионство киевлян с бутылочкой традиционного португальского напитка, естественно лишь для тех ценителей футбола, которые позволяют себе ☝🏾 иногда ☝🏾 немного расслабиться! Спортсмены и люди исповедующие ЗОЖ, которым естественно не рекомендую употреблять алкоголь в любом виде, могут принять участие в розыгрыше шести бутылок, лишь для дальнейшей перепродажи вышеупомянутым людям:) Для этого переходите по активной ссылке и участвуйте, конечно при наличии желания ;) #динамоВперёд
Нагадаємо, що новим головним тренером донецької команди став португалець Каштру.
Джерело - Чемпіон.
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