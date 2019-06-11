Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону

Призерка Олімпіади в Пекіні Ірина Ліщинська написала гнівний пост після досить дивного інциденту на напівмарафоні у Львові, який організовувала компанія Run Ukraine.

Річ у тому, що один із учасників-любителів Костянтин Телянов із Сумщини дивним чином обрав собі пейсмекера. І ним виявилася елітна спортсменка з Молдови Олеся Смовженко, яка після забігу поскаржилася, що українець біг занадто близько до неї та постійно зачіпав її.

Варто відзначити, що Смовженко все ж таки виграла напівмарафон у Львові з часом 1:16:54.

"Ніколи не зможу зрозуміти людину, бігуна-любителя, який стає під час бігу по дистанції прямо позаду за жінкою професійною спортсменкою, яка швидко біжить і всю дистанцію підбиває їй ноги ззаду, чіпляє, заважає і змушує бігунку нервувати. Ну якщо "ви" такий крутий перець, то виходьте вперед і покажіть який ви "сильний". Або ви так ховаєте за спиною спортсменки свою боягузтво і підлість Знайшли Йоли-пали пейсмейкершу з широкою спиною, за якою можна сховатися від вітру. Це не тільки порушує правила змагань, а й просто по-людськи низько!. Фу. Бридко. Якщо немає пороху в порохівницях, то якщо вже і стали позаду, то нікого не чіпайте заради бога!", - написала Ліщинська.

Нагадаємо, у Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing

Джерело - Чемпіон.

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