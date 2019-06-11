Мій профіль
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:15 2088
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 12:52 1593
Фонсека очолив Рому
Сьогодні 11:42 1158
Україна - Люксембург: огляд матчу
Сьогодні 07:23 1396
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:55 2870
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу
Сьогодні 06:54 612
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 1225
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 1580
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 4169 1
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1567
Навколо спорту
Блоги
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців Максим Буйдин
Сьогодні 18:19 202
Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону
Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:15 226
Про Люксембург, Ковалівку та західноукраїнське дербі - ТаТоТаке
Про Люксембург, Ковалівку та західноукраїнське дербі - ТаТоТаке Максим Буйдин
Сьогодні 17:39 166
Салах показав свій улов, перебуваючи у відпустці
Салах показав свій улов, перебуваючи у відпустці Максим Буйдин
Сьогодні 17:02 374
Підтримка на Арені Львів очима вболівальника Люксембурга
Підтримка на Арені Львів очима вболівальника Люксембурга Максим Буйдин
Сьогодні 16:00 1179
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:15 Футбол Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН 2088
19:08 Футбол Гравцем Динамо цікавляться кілька європейських клубів 277
18:57 Футбол Карім Йода залишає Карпати 163
18:49 Навколо спорту Спортинг хоче підписати сина Кріштіану Роналду 113
18:34 Футбол Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса 138
18:20 Футбол Буффон може перейти до Порту 143
18:19 Блог Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців 202
18:15 Блог Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону 226
18:09 Футбол Головне, що ми лідируємо у групі - Караваєв 445
17:49 Футбол Україна U-20 - Італія U-20: Лунін і Попов вийдуть у стартовому складі 991
17:44 Футбол Результати жеребкування попереднього раунду Ліги Європи 462
17:39 Блог Про Люксембург, Ковалівку та західноукраїнське дербі - ТаТоТаке 166
17:38 Футбол Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги Чемпіонів 599
17:26 Футбол Вільхамссон відмовив Карпатам 466
17:13 Футбол Є зміни, значить щось тренерів не влаштовує - капітан Десни 313
17:02 Блог Салах показав свій улов, перебуваючи у відпустці 374
16:52 Футбол Іспанія - Швеція 3:0. Огляд матчу 295
16:37 Футбол Форвард збірної Люксембурга потрапив у лонг-лист Динамо 693
16:08 Теніс Цуренко впевнено розібралася з Плішковою на турнірі в Нідерландах 372
16:00 Блог Підтримка на Арені Львів очима вболівальника Люксембурга 1179
15:54 Футбол Матч проти Італії може стати національним святом для України – експерт 490
15:30 Футбол Вони витерпіли та перемогли – Шовковський 565
15:06 Легка атлетика Українка тріумфувала на турнірі у Греції 311
14:50 Футбол Шевченко вказав на фактор перемоги у Львові 844
14:32 Блог Неймовірний сейв П'ятова у матчі з Люксембургом 745

Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону

Сьогодні 18:15 Valeriy Ruchka 226 0
Фу! Бридко! - Ліщинська жорстко проїхалася по учаснику львівського напівмарафону

Призерка Олімпіади в Пекіні Ірина Ліщинська написала гнівний пост після досить дивного інциденту на напівмарафоні у Львові, який організовувала компанія Run Ukraine.

Річ у тому, що один із учасників-любителів Костянтин Телянов із Сумщини дивним чином обрав собі пейсмекера. І ним виявилася елітна спортсменка з Молдови Олеся Смовженко, яка після забігу поскаржилася, що українець біг занадто близько до неї та постійно зачіпав її.

Варто відзначити, що Смовженко все ж таки виграла напівмарафон у Львові з часом 1:16:54.

"Ніколи не зможу зрозуміти людину, бігуна-любителя, який стає під час бігу по дистанції прямо позаду за жінкою професійною спортсменкою, яка швидко біжить і всю дистанцію підбиває їй ноги ззаду, чіпляє, заважає і змушує бігунку нервувати. Ну якщо "ви" такий крутий перець, то виходьте вперед і покажіть який ви "сильний". Або ви так ховаєте за спиною спортсменки свою боягузтво і підлість Знайшли Йоли-пали пейсмейкершу з широкою спиною, за якою можна сховатися від вітру. Це не тільки порушує правила змагань, а й просто по-людськи низько!. Фу. Бридко. Якщо немає пороху в порохівницях, то якщо вже і стали позаду, то нікого не чіпайте заради бога!", - написала Ліщинська.

Нагадаємо, у Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing

 

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()