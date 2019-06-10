Одне з головних хобі Василя Ломаченка - рибалка. В основному український чемпіон їздить на коропа, але недавно знайшов для себе нове місце, де можна в задоволення спробувати зловити білугу.

Недавній рекорд Ломаченка - 33 кілограми, але він протримався недовго.

Новий - величезна білуга, яка показала вагу 38 кілограмів.

Нагадаємо, що ви маєте можливість підтримати Василя Ломаченка в Лондоні.

Раніше Ломаченко назвав свою версію найкращих боксерів світу.

Джерело - Чемпіон.

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