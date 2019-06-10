Фантастична перемога збірної України з футболу над Сербією викликала захват серед російських уболівальників.

В інтернеті користувачі визнаються в неймовірній силі нашої команди, відзначаючи її перевагу над нинішньою збірною Російської Федерації.

"Україна шикарна! Розривають міцну збірну Сербії. Шева для української команди, як Зідан для мадридських хлопців", "Шкода Україна з нашими зіграти не зможе найближчим часом", - зазначають коментатори.

Нагадаємо, що читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія.

Джерело - Чемпіон.

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