Про збірну України, Хацкевича, та новачка Динамо -ТаТоТаке

Збірна, Динамо, Шахтар і ще купа всього — в свіжому і дуже насиченому випуску ТаТоТаке.
Таймігн випуску:
02:21 - Найкращий матч в історії збірної України?
04:24 - Це наші так круто зіграли чи серби провалились
07:25 - Ця перемога доводить, що ми можемо обійтись без натуралізації
10:40 - Що потрібно змінити збірній до матчу з Люксембургом
15:05 - Хацкевича таки звільнять, якщо Динамо не вийде в ЛЧ
16:04 - Чому Суркіс зробив такий вибір
16:56 - Співаковський доводить, що залишити Хацкевича — правильне рішення
23:11 - Молодіжка вийшла в півфінал ЧС, але найцікавіше попереду
26:29 - Навіщо Шева забрав з молодіжки Луніна
28:56 - Хто може замінити Фонсеку в Шахтарі
30:37 - Новачок Динамо — чим він краще інших опорників киян
33:15 - Скрипник занадто мякий для УПЛ, але буде цікаво
34:52 - У яких ще клубів, крім Олімпіка, проблеми з атестатом
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