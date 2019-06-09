Про збірну України, Хацкевича, та новачка Динамо -ТаТоТаке

Збірна, Динамо, Шахтар і ще купа всього — в свіжому і дуже насиченому випуску ТаТоТаке.

Таймігн випуску:

02:21 - Найкращий матч в історії збірної України?

04:24 - Це наші так круто зіграли чи серби провалились

07:25 - Ця перемога доводить, що ми можемо обійтись без натуралізації

10:40 - Що потрібно змінити збірній до матчу з Люксембургом

15:05 - Хацкевича таки звільнять, якщо Динамо не вийде в ЛЧ

16:04 - Чому Суркіс зробив такий вибір

16:56 - Співаковський доводить, що залишити Хацкевича — правильне рішення

23:11 - Молодіжка вийшла в півфінал ЧС, але найцікавіше попереду

26:29 - Навіщо Шева забрав з молодіжки Луніна

28:56 - Хто може замінити Фонсеку в Шахтарі

30:37 - Новачок Динамо — чим він краще інших опорників киян

33:15 - Скрипник занадто мякий для УПЛ, але буде цікаво

34:52 - У яких ще клубів, крім Олімпіка, проблеми з атестатом

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