Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою

Капітан Бостона Здено Хара зіграв в п'ятому матчі фіналу Кубка Стенлі проти Сент-Луїса (1:2, рахунок в серії 2-3).

42-річний ветеран вийшов на лід у повністю закритій масці через перелом щелепи.

Нагадаємо, що словацький захисник в четвертому матчі серії отримав сильний удар шайбою в обличчя після кидка Брейді Шенна. Оличчя Хари залило кров'ю, він отримав медичну допомогу і пропустив залишок тієї гри.

Здено провів на льоду 16 хвилин і 42 секунди, зробив чотири силових прийоми і тричі заблокував кидки суперника. Хара двічі кинув по чужих воротах і завершив гру з показником корисності -1.

Джерело - Чемпіон.

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