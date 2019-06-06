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Дівчина, що вибігла на поле у фіналі ЛЧ, пообіцяла подарунок своїм підписникам

Сьогодні 19:14 Максим Буйдин 272 0
Дівчина, що вибігла на поле у фіналі ЛЧ, пообіцяла подарунок своїм підписникам

Американка Кінсі Тадеуш Воланські, що стала відомою після того, як вибігла в купальнику на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів Тоттенгем — Ліверпуль, знову нагадала про себе.

Кінсі Тадеуш Воланські отримала за свій вчинок світову популярність: про її забіг написали найбільші світові ЗМІ, а на її Instagram за добу підписалися майже три мільйони чоловік. Втім, далі її акаунт зламали і його довелося закрити.

Дівчина створила новий акаунт і почала кампанію по запрошенню на нього нових підписників. Спершу вона порадувала своїми фотографіями з Ібіци, куди дівчина вирушила після фіналу Ліги чемпіонів.

Там вона "зустріла" новину про штраф від УЄФА в розмірі 15 тисяч євро, але це її аніскільки не засмутило.

Дівчина продовжує використовувати свій забіг на поле для вигоди. Щоб збільшити число підписників на новій сторінці, вона пообіцяла всім підписникам на знак вдячності за підтримку надіслати фото свого забігу під час фіналу ЛЧ з автографом.

Джерело - Чемпіон.

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