Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко поділилася у своєму акаунті в Instagram фотографією, де вона приймає душ, прямо посеред пожвавленого парку.

У пості легкоатлетка пояснила, що по-іншому не змогла боротися зі спекою:

Раніше Кіліпко в останній момент знялася з чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

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