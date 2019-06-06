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Українська легкоатлетка прийняла душ у центрі міста, показавши перехожим свою фігуру

Сьогодні 15:00 Максим Буйдин 723 0
Українська легкоатлетка прийняла душ у центрі міста, показавши перехожим свою фігуру

Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко поділилася у своєму акаунті в Instagram фотографією, де вона приймає душ, прямо посеред пожвавленого парку.

У пості легкоатлетка пояснила, що по-іншому не змогла боротися зі спекою:

 
 
 
 
 
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Hot start of this summer #☀ #🔥 #🤪 #relaxation #hotday #summer #hotsummer2019 ##sunnydays #sport #sportgirl #sportlife #life #mylife

Публикация от Maryna Kylypko (@maryna_kylypko)

Раніше Кіліпко в останній момент знялася з чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Кіліпко
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