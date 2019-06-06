Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко поділилася у своєму акаунті в Instagram фотографією, де вона приймає душ, прямо посеред пожвавленого парку.
У пості легкоатлетка пояснила, що по-іншому не змогла боротися зі спекою:
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Раніше Кіліпко в останній момент знялася з чемпіонату Європи.
Джерело - Чемпіон.
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