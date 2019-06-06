Зозуля в Бомбардирі - Про війну, захмарну пропозицію Ахметова, Ракицького

До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир за 5 червня 2019. Цього разу Роман Бебех разом з відомим коментатором боксу Володимиром Кобельковим відправилися до Іспанії, де зустрілися з лідером Альбасете, Романом Зозулею.

Екс-футболіст Динамо та Дніпра поділився цікавими інсайдами, розповів про життя в Іспанії та особливості місцевої публіки. Також Роман зізнався, що й досі хотів би грати за збірну.

Нагадаємо, що Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Раніше іспанський громадський діяч підтримав Зозулю.

Джерело - Чемпіон.

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