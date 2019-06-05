Національна збірна України продовжує підготовку до матчів проти Сербії та Люксембурга в рамках відбору на Євро-2020.

Сьогодні в Харкові, на стадіоні ОСК Металіст, відбулося тренування головної команди країни.

Воротар збірної України Андрій Лунін на своїй сторінці в Instagram поділився відеофрагментами занять команди, на яких можна спостерігати за його відмінними сейвами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 5 Июн 2019 в 3:35 PDT

Нагадаємо, що Лунін допоміг національній команді U-20 вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу та відправився у головну збірну.

Джерело - Чемпіон.

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