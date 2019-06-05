Національна збірна України продовжує підготовку до матчів проти Сербії та Люксембурга в рамках відбору на Євро-2020.
Сьогодні в Харкові, на стадіоні ОСК Металіст, відбулося тренування головної команди країни.
Воротар збірної України Андрій Лунін на своїй сторінці в Instagram поділився відеофрагментами занять команди, на яких можна спостерігати за його відмінними сейвами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, що Лунін допоміг національній команді U-20 вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу та відправився у головну збірну.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua