Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський у своєму Instagram поділився фотографіями зі спільного відпочинку в Батумі разом із тренерами столичного клубу Олександром Хацкевичем і Максимом Шацьких, а також іншим екс-гравцем киян Темуром Парцванією.
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Priehal k gruzinu,a vstretil legend🔵⚪️💪,#maks#hac# vspominaeca mnogo horowego 😘✌️👍🙏
Нагадаємо, що Динамо цікавиться ісландським форвардом Чорноморця.
Раніше повідомлялося, що столичний клуб оголосив про підписання Кадірі.
Джерело - Чемпіон.
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