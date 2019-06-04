Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський у своєму Instagram поділився фотографіями зі спільного відпочинку в Батумі разом із тренерами столичного клубу Олександром Хацкевичем і Максимом Шацьких, а також іншим екс-гравцем киян Темуром Парцванією.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Priehal k gruzinu,a vstretil legend🔵⚪️💪,#maks#hac# vspominaeca mnogo horowego 😘✌️👍🙏 Публикация от timi1010 (@timi1010) 3 Июн 2019 в 7:45 PDT

Нагадаємо, що Динамо цікавиться ісландським форвардом Чорноморця.

Раніше повідомлялося, що столичний клуб оголосив про підписання Кадірі.

Джерело - Чемпіон.

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