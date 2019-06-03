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Сергій Ребров

Сьогодні 3 травня 45 років виповнилося легендарному нападнику київського Динамо та одному з найкращих футболістів у історії українського футболу Сергію Реброву.

Згадаємо декілька цікавих фактів про Реброва:

• Сергій Ребров - перший футболіст, який забив 100 голів у чемпіонаті України. Його ім'ям названий символічний клуб бомбардирів, яким підкоряється зазначена відмітка.

• При Реброві київське Динамо оновило свій рекорд за кількістю матчів без поразок - 33.

• Сергій Ребров відомий радіоаматор. Він чемпіон світу і Європи з радіоспорту (є і такий), майстер спорту міжнародного класу.

• Сергій Ребров - кавалер двох орденів України: За заслуги III ступеня та За мужність III ступеня.

Незабаром Ребров може очолити турецький Бешикташ.

Джерело - Чемпіон.

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#Ребров
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