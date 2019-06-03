Сьогодні 3 травня 45 років виповнилося легендарному нападнику київського Динамо та одному з найкращих футболістів у історії українського футболу Сергію Реброву.
Згадаємо декілька цікавих фактів про Реброва:
• Сергій Ребров - перший футболіст, який забив 100 голів у чемпіонаті України. Його ім'ям названий символічний клуб бомбардирів, яким підкоряється зазначена відмітка.
• При Реброві київське Динамо оновило свій рекорд за кількістю матчів без поразок - 33.
• Сергій Ребров відомий радіоаматор. Він чемпіон світу і Європи з радіоспорту (є і такий), майстер спорту міжнародного класу.
• Сергій Ребров - кавалер двох орденів України: За заслуги III ступеня та За мужність III ступеня.
Незабаром Ребров може очолити турецький Бешикташ.
Джерело - Чемпіон.
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