Мудрик - майбутнє збірної України чи переоцінений футболіст? - ТRЕНДЕЦ

У 18 років Михайло Мудрик зіграв 10 матчів в УПЛ. Дебютував за Шахтар і вилетів із Арсеналом до Першої ліги. Як далі розвивати свою кар’єру - чекати шансу в Шахтарі, йти в оренду чи чекати на трансфер з команду, де він буде регулярно грати?

Другий герой рубрики ТАЛАНТ - Михайло Мудрик. В майбутньому може стати зіркою української збірної. Його порівнюють з Неймаром за стилем гри, але відео з його участю виходить більше ніж сам Мудрик виходить грати у матчах УПЛ. Так все-таки - Мудрик переоцінений футболіст чи величезний талант?

ТRЕНДЕЦ вирішив розібратися і Дмитро Поворознюк поїхав оцінювати характеристики Мудрика. Швидкість, фінти, техніка, креатив, оборона, характер і робота над собою. Тут ми оцінюємо і показуємо вам найталановитіших футболістів України до 20 років.

Джерело - Чемпіон.

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