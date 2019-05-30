Швейцарський тенісист Станіслас Ваврінка відзначився добрим вчинком, роздаючи автографи уболівальникам після виходу до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаррос.

Стен витягнув на корт затиснуту в натовпі людей дитину. Хлопчик загубився і не міг знайти свого батька. Ваврінка взявся заспокоювати хлопчину, а потім подарував йому рушник і допоміг відшукати тата.

"Я роздавав автографи, коли побачив, що хлопчик в сльозах і йому боляче. Відразу ж постарався його розвеселити та допоміг знайти тата", - розповів швейцарець.

Per fortuna c'è Stan Wawrinka! 😍



Si accorge che stanno schiacciando un bambino e lo tira fuori dai guai... 👏👏#RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/ph4IrAOwv7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 29 мая 2019 г.

Нагадаємо, що з розкладом матчів українців на Ролан Гаррос ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

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