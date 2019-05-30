Мій профіль
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 09:00 1823
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 11:20 11561 1
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
Вчора 23:50 800
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
Вчора 23:49 5188
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
Вчора 14:53 904
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
Вчора 11:40 5833
Челсі - Арсенал: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
Вчора 10:53 7206
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4535
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
28.05.2019 19:08 1213
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
28.05.2019 16:12 1345
Навколо спорту
Блоги
Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі
Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі Максим Буйдин
Сьогодні 19:57 327
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп Максим Буйдин
Сьогодні 19:01 487
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників Максим Буйдин
Сьогодні 17:54 547
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб Максим Буйдин
Сьогодні 16:40 672
Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг
Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг Максим Буйдин
Сьогодні 15:35 771
Що коїлося до та після спарингу збірної України з Дніпром-1
Що коїлося до та після спарингу збірної України з Дніпром-1 Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:07 2334
Челсі - переможець Ліги Європи. Відео церемонії нагородження
Челсі - переможець Ліги Європи. Відео церемонії нагородження Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 787
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 2905
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик Максим Буйдин
Вчора 18:40 1581
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі Максим Буйдин
Вчора 16:37 812
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
28.05.2019 20:00 5084
Чемпіонка UFC повністю оголилася для фото з поясом
Чемпіонка UFC повністю оголилася для фото з поясом Максим Буйдин
28.05.2019 19:45 2256
Шовковський показав шрами, що залишися після ігрової кар'єри
Шовковський показав шрами, що залишися після ігрової кар'єри Valeriy Ruchka
28.05.2019 16:50 1363
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали Максим Буйдин
28.05.2019 16:12 1345
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії Максим Буйдин
28.05.2019 15:49 1076
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:11 Футбол Маріуполь - Зоря 3:1. Огляд матчу 156
19:57 Блог Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі 327
19:53 Футбол Рамос заявив, що залишається в Реалі 364
19:30 Теніс Цуренко - Крунич: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 1309
19:27 Футбол Бондаренко дебютує за Шахтар у матчі зі Львовом 291
19:11 Веслування Україна завоювала вісім медалей на етапі Кубка світу в Познані 441
19:01 Блог Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп 487
18:52 Футбол Маріуполь переміг Зорю у заключному турі УПЛ 431
18:37 Футбол Барселона має намір підписати Неймара 391
18:14 Теніс Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос 420
17:54 Блог Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників 547
17:51 Теніс Світоліна та Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros 552
17:31 Футбол Перес переконав Рамоса залишитися в Реалі 548
17:15 Футбол Соль зробив фото з легендарним Роналдо і футболкою Динамо 523
16:51 Футбол Інтер отримав умови від Конте 482
16:40 Блог Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб 672
16:32 Футбол Полярус розпрощався з Олександрією 358
16:14 Теніс Ястремська знялася з турніру Ролан Гаррос через травму росіянки 661
15:59 Футбол Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи 837
15:35 Блог Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг 771
15:34 Бокс Усик увійшов в п’ятірку найкращих важковаговиків світу 4637
15:20 Футбол Нігерія - Україна: онлайн матчу чемпіонату світу 930
15:12 Футбол Олімпік не пройшов атестацію на наступний сезон 1581
14:46 Футбол Вест Гем презентував форму на наступний сезон 1713
14:26 Футбол Езіл не став лідером – Фабрегас 890

Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп

Сьогодні 19:01 Максим Буйдин 487 0
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп

Швейцарський тенісист Станіслас Ваврінка відзначився добрим вчинком, роздаючи автографи уболівальникам після виходу до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаррос.

Стен витягнув на корт затиснуту в натовпі людей дитину. Хлопчик загубився і не міг знайти свого батька. Ваврінка взявся заспокоювати хлопчину, а потім подарував йому рушник і допоміг відшукати тата.

"Я роздавав автографи, коли побачив, що хлопчик в сльозах і йому боляче. Відразу ж постарався його розвеселити та допоміг знайти тата", - розповів швейцарець.

Нагадаємо, що з розкладом матчів українців на Ролан Гаррос ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()