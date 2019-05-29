Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі

Захисник збірної Німеччини і лондонського Арсенала Шкодран Мустафі здивував своїх одноклубників умінням ефектно завершувати флангові навіси.

Футболіст кілька разів прошив ворота Бернда Лено ударами через себе.

27-річний Мустафі перейшов у лондонський Арсенал з іспанської Валенсії влітку 2016 року. У минулому сезоні захисник провів за канонірів 42 матчі, у яких забив 3 голи.

Свій наступний матч Арсенал проведе 29-го травня. У фіналі Ліги Європи каноніри зустрінуться з лондонським Челсі. Початок зустрічі о 22:00.

Джерело - Чемпіон.

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